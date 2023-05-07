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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على ضحايا مأساة تكساس

الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
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وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتنكيس الأعلام في البلاد، حدادا على أرواح ضحايا إطلاق النار في مركز تجاري بولاية تكساس مؤخرا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "أمرت بخفض أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المباني الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

وستبقى الأعلام منكسة حتى 11 مايو 2023.

وقتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس السبت، فيما قتل مسلح لاحقا برصاص الأمن، وذكرت السلطات أن البحث جار عن مسلح ثان كان معه.

بايدن تكساس الولايات المتحدة