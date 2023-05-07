وكيل إقليم القناة وسيناء يتفقد المواقع الثقافية بأرض الفيروز.. صور

تفقد الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، رافقه محمد غنيم مدير إدارة الشئون القانونية، وعزة عبدالشافي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة الإقليم، اليوم الأحد، عددا من المواقع الثقافية في محافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن خطة المرور على المواقع الثقافية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

بدأت الجولة بالمرور على بيت ثقافة رأس سدر ، مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، ثم توجه رئيس الإقليم لمدينة أبوزنيمة، وكان في استقباله فاطمة محمد جعفر مدير بيت ثقافة أبوزنيمة، حيث تفقد بيت الثقافة ثم استراحة أبو زنيمة مرورا بقطعة الأرض الخاصة ببيت ثقافة أبو زنيمة يليه توجه رئيس الإقليم لأبورديس لتفقد بيت ثقافة أبورديس وكان في استقباله طه السيد دارهوس مدير المرقع.

يأتي ذلك ضمن سلسلة تحركات رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي لمتابعة انتظام سير العمل ونشاط المواقع.

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