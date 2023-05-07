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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم وأم درمان.. فيديو

تحليقًا مكثفًا لطيران
تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان
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قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، اليوم الأحد، إنه أجرى جولة نهارية في أهم المناطق المحيطة بشارع الوادي، وهو من أكبر الشوارع في مدينة أم درمان، وهو شارع يمتد من عمق أم درمان القديمة جنوبًا، وحتى نهر النيل شمالًا.

وأضاف الجندي، أن هذا الشارع يشهد حركة هادئة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية، كما أن مدينة أم درمان تشهد استقرارًا نسبيًا في معظم القطاعات منذ أمس الأول.

ولفت إلى: أننا نشهد تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة.

مدينة أم درمان تحليق ا مكثف ا لطيران الجيش الخرطوم