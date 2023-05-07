تحليق مكثف لطيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم وأم درمان.. فيديو

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، اليوم الأحد، إنه أجرى جولة نهارية في أهم المناطق المحيطة بشارع الوادي، وهو من أكبر الشوارع في مدينة أم درمان، وهو شارع يمتد من عمق أم درمان القديمة جنوبًا، وحتى نهر النيل شمالًا.

وأضاف الجندي، أن هذا الشارع يشهد حركة هادئة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية، كما أن مدينة أم درمان تشهد استقرارًا نسبيًا في معظم القطاعات منذ أمس الأول.

ولفت إلى: أننا نشهد تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش في سماء الخرطوم وأم درمان في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة.