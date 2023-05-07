تركته والدته.. مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق السادس ببشتيل

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بشارع مبروك من بشتيل البلد بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع مبروك من بشتيل البلد بدائرة المركز، وبالانتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة طفل سقط من الطابق بالعقار محل العثور على جثته وبعمل التحريات وسؤال والدة المتوفي أفادت بأنها تقيم رفقة نجلها المتوفي وأضافت بأنها خرجت لشراء متطلبات المنزل وتركته وحيداً إلا أنه أختل توازنه وسقط من الطابق السادس من الشقة محل سكنهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي التحرير تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.