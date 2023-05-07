ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصلات أمانة بالمعصرة.

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما باستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع (2) إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا قيامهما بذلك لقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى ، عقب إيهامه بقدرته على إستخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية– إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .