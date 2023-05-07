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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمعصرة

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما باحتجاز آخر وإكراهه على توقيع إيصلات أمانة بالمعصرة. 

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما باستدراجه لشقة أحدهما بدائرة القسم واحتجازه وتقييده وتصويره وإكراهه على توقيع  (2) إيصال أمانة إلا أنه غافلهما ولاذ بالفرار.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الإيصالين المُشار إليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا قيامهما بذلك لقيام المجنى عليه بالنصب على أحدهما والاستيلاء منه على مبلغ مالى ، عقب إيهامه بقدرته على إستخراج تأشيرة سفر له لإحدى الدول العربية– إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

تمكن رجال مباحث القاهرة بمديرية أمن القاهرة بمحافظة القاهرة رجال مباحث القاهره شرطة المعصرة ضبط شخصين