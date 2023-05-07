تأهيل لثلاثي الزمالك استعدادا لبروكسي في الكأس

أدى عمر جابر وعمرو السيسي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية مختلفة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر .

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك لتجهيز الثلاثي من الناحية الطبية والبدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على إجراء تقسيمة فنية خلال مران اليوم، استمرت لمدة ساعة تقريبا لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها قبل التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العديد من اللاعبين في اطار الاستعدادات لمباراة بروكسي المقبلة بكأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.