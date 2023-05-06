حجز السائق المتهم بدهس عامل بالبدرشين والتسبب في مصرعه

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحجز السائق المتسبب في مصرع عامل بعدما صدمه بسيارته أثناء مروره بالطريق بقرية نزلة الشوبك بمنطقة البدرشين، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات حول ارتكابه الحادث.

كما صرحت بدفن المتوفي بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في ذلك، كما استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة

الواقعة بدأت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يؤكد وقوع حادث مروري ووجود متوفى بقرية الشوبك بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير مواطن بالشارع صدمته سيارة مسرعة ولقى مصرعه وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

