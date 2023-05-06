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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز السائق المتهم بدهس عامل بالبدرشين والتسبب في مصرعه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحجز السائق المتسبب في مصرع عامل بعدما صدمه بسيارته أثناء مروره بالطريق بقرية نزلة الشوبك بمنطقة البدرشين، ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات حول ارتكابه الحادث.

كما صرحت بدفن المتوفي بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية في ذلك، كما استدعت عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة

الواقعة بدأت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يؤكد  وقوع حادث مروري ووجود متوفى بقرية الشوبك بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير مواطن بالشارع صدمته سيارة مسرعة ولقى مصرعه وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.
 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة مصرع عامل منطقة البدرشين شبهة جنائية