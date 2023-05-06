إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقرية الرهاوي في منشأة القناطر

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية موتوسيكل بمدخل قرية الرهاوي بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين دخل قرية الرهاوي بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ودراجة نارية موتوسيكل نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي مستشفي مبارك المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.