اعترافات المتهم بقتل شخص داخل ورشة في عين شمس

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لاعترافات عاطل متهم بقتل شخص طعنا بالسكين داخل ورشة مهجورة

وقال المتهم انه ليس لدي مكان لاقيم فيه وعقب انتهاء من عمله المبيت برفقة المجني عليه داخل الورشة المهجورة والتي لا يمتلكها احد.

واضاف المتهم ان المجني عليه رفض في يوم الواقعة مبيته فيها قائلا مش هتبات معايا انت عندك شخير وانت نايم بيقلقني ومش بعرف انام بسببك والمكان دي هيبقي بتاعي انا بس وملكي

واشار المتهم انه رفض الانصياع لكلام المجني عليه وصمم علي المبيت في الورشة المهجورة فنشبت بينهما مشاداة كلامية تطورت الي مشاجرة تعدي كلا منهما بسلاح علي الاخر واسفرت عن مصرع المجني عليه.

وتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود شخص متوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تم العثور على جثة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالصدر، وبسؤال شقيق المتوفى قرر بأن شقيقه يقوم بالمبيت بإحدى الورش المهجورة بمحل البلاغ وتلقيه اتصالا هاتفيًا من (شخص) يُفيد بحدوث مشاجرة بينه وبين (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) تعدى خلالها الأخير على "المتوفى" بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" ولاذ بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار اليه

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.