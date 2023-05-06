جلسة تشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية في كفر سعد بمحافظة دمياط

قام الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة كفر سعد بعقد اجتماع تشاوري بمجلس مدينة كفر سعد، للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها المدينة والقرى التابعة للمركز لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، وذلك وفقًا للخطة حرصًا على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد البساطي نائب رئيس المركز والمدينة لشئون المدينة بعض مديري الإدارات بالوحدة المعينين بالخطة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والقيادات التنفيذية المشاركة المجتمعية وعدد من ممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

وأوضح الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، أنه تم خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة، بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية.

وأكد رئيس مدينة كفر سعد، أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تتولي اهتمامًا خاصًا وذلك لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوى التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

في سياق آخر، انعقد الاجتماع الشهري لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة الدكتور أسامة حفيلة رئيس المجلس وحضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة بعد تولى رئاسة جهاز المدينة والمحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز والمهندس عاصم اللبان أمين سر المجلس ومعاونى رئيس الجهاز والإدارات المعنية وجميع أعضاء المجلس وممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد استهل الدكتور أسامة حفيلة رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب من خلالها المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وحضور أول اجتماع للمجلس بالمدينة والثناء على مجهوداته السابقة بمدينة ١٥ مايو، متمنيا له التوفيق لمزيد من التنمية الحضارية بمدينة دمياط الجديدة، كما قام بتوجيه الشكر المهندس علاء محمد منيع على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات له بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان.