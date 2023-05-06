أمطار متقطعة في شوارع دمياط..وطوارئ لمواجهة أي موجات للطقس السيئ

شهدت محافظة دمياط، اليوم السبت ،هطول أمطار متقطعة ،علي شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى،وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار .

في سياق آخر ،تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق ، حيث أكدت " المحافظ " أنه وفور تلقى بيان هيئة الارصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء، تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكيد على كافة الأجهزة بجاهزية المعدات وسيارات الشفط والفرق الفنية..

وأكدت "محافظ دمياط" على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى و التواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

وتم الدفع بتلك المعدات والفرق لشفط تجمعات الأمطار بجميع المناطق لتيسير الحركة المرورية ، ووجهت " محافظ دمياط " تعليماتها إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لتلك الأعمال لافتة الى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول من خلال غرفة عمليات ديوان عام المحافظة.

يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سبق وعقدت اجتماع لمواجهة نوبات الطقس السيء وهطول أمطار حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها ، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات ، والتأكد من سلامة جميع اعمدة الانارة ، مؤكدة أيضًا على التنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق الغير ممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها.

