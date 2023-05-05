السوبر المصري.. بيراميدز يتوجه إلى ملعب "محمد بن زايد" وممدوح عيد يحفز اللاعبين

غادرت بعثة فريق بيراميدز مقر إقامتها في مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية في طريقها لملعب مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق قبيل التحرك لشرح خطة وطريقة اللعب التي سينفذها الفريق في مواجهة الأهلي.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على أن يكون في وداع اللاعبين بفندق الإقامة قبيل تحركهم للشد من أزرهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد لقب السوبر.