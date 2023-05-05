ads
الجمعة 05 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. بيراميدز يتوجه إلى ملعب "محمد بن زايد" وممدوح عيد يحفز اللاعبين

ممدوح عيد مع لاعبي
ممدوح عيد مع لاعبي بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادرت بعثة فريق بيراميدز مقر إقامتها في مدينة أبوظبي العاصمة الإماراتية في طريقها لملعب مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري الممتاز، مع الأهلي بطل كأس مصر مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في إطار بطولة كأس السوبر المصري.

وعقد جايمي باتشيكو المدير الفني محاضرة بالفيديو مع لاعبي الفريق قبيل التحرك لشرح خطة وطريقة اللعب التي سينفذها الفريق في مواجهة الأهلي.

وحرص المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة على أن يكون في وداع اللاعبين بفندق الإقامة قبيل تحركهم للشد من أزرهم ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز وحصد لقب السوبر.

بعثة فريق بيراميدز مباراة السوبر المصري جايمي باتشيكو