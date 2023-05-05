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الجمعة 05 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو: مستعدون لاستخدام كافة الوسائل لمنع أي اعتداء على روسيا وقيادتها

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، استعداد موسكو لاستخدام كافة الوسائل لمنع أي اعتداء على أمن روسيا وقيادتها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ريابكوف عبر "القناة الأولى" الروسية: "مستعدون لاستخدام كل الوسائل المتاحة لمنع أي اعتداء على أمن روسيا وضمان سلامة الرئيس الروسي وقيادة البلاد".

وعلق ريابكوف على هجوم الكرملين قائلا إن "الولايات المتحدة تستخدم دماها في أوكرانيا لاستفزازات خطيرة بشكل متزايد".

وأكد أن العلاقات الروسية الأمريكية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع سقوطها في الهاوية.

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