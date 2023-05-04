السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بالدقي

رصدت المتابعة الميدانية لحي الدقي، نشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع الطوبجي، وعلي الفور قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي بإخطار غرفة عمليات المحافظة والحماية المدنية وشركة الكهرباء والغاز.



وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من السيطرة على حريق شقة بعقار 7 بنطاق حى الدقى، حيث تبين أن السبب المبدئي للحريق ماس كهربائى.

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى الدقى، أنه بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور الميداني والإخطار الفوري عن أي أحداث، تم رصد حريق في شقة 2 بعقار 7 شارع الطوبجي ولا يوجد اصابات او خسائر، وتم على الفور إخطار غرفة عمليات المحافظة ووصلت 4 سيارات حماية مدنية، وتمت السيطرة على الحريق،وعلى الفور تمت السيطرة الحماية المدنية بالجيزة.