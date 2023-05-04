ضائقة مالية وعلاج روحاني.. لغز العثور على جثة حداد مذبوح بالمطرية

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في واقعة العثور على جثة حداد مسلح مذبوح داخل شقته بمنطقة المطرية، تفاصيل الواقعة، إذ تبين أن الضحية دخل في أزمة نفسية بسبب مروره بضائقة مالية، وقامت أسرته بالاستعانة بشيخ لمعالجته روحانيا، إلا أنه ساءت حالته وتخلص من حياته ذبحا.

ورد بلاغ للمقدم أحمد يحيي، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، من الأهالي، بالعثور علي جثة شخص مقتول داخل شقته بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عثر على جثة شخص يدعي "وفائي.م"، 45 سنة، نجار مسلح، ومصاب بجرح قطعي في الرقبة.

بإجراء التحريات تبين أن الضحية أنهي حياته ذبحا بسبب أزمة نفسية ولا وجود لشبهة جنائية حول الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.