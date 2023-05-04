ميدانيا.. محافظ دمياط تتابع تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة وتخصص أرقام ساخنة للشكاوى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة حركة العمل بمنظومة نقل الركاب بالمواقف وذلك بعد اعتماد التعريفة الجديدة للخطوط الداخلية والخارجية التى جاءت عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار السولار بمقدار جنيه واحد للتر ، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أى تغيير.

وتضمنت الجولة التى رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تفقد موقف سيارات الأجرة بشطا ، حيث شددت خلالها على التزام المواقف بوضع لافتات تتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة ووضع ملصقات على سيارات الأجرة تشير إلى سعر الأجرة وخط السير.

وحرصت " المحافظ " على التواصل مع السائقين والمواطنين، للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة التى أعلنت عنها المحافظة و خطوط السير ، مؤكدة أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه اى محاولة للتلاعب برفع الأجرة عن التسعيرة المقررة.

وناشدت المواطنين بالابلاغ عن أى شكاوى فى هذا الخصوص من خلال التواصل على رقم ٢٢٦٤١٢١/ ٠٥٧ و الخط الساخن ١١٤ او إرسال رسالة من خلال تطبيق الواتس أب على الأرقام الآتية ٠١٥٥٦٦٨١١١١ / ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢ ، أو من خلال الفاكس على رقم ٠٥٧/٢٢٢٢١٧١ .

وفى سياق متصل، ،كلفت المحافظ الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع حلول فورية لأى شكاوى فى هذا الشان.

شنت الإدارة العامة للمواقف وإدارة الأزمات حملة مكبرة لمتابعة إلتزام سيارات الأجرة بالتعريفة المقررة للركوب لسيارات الأجرة عقب زيادة أسعار السولار ، في مدينة رأس البر في محافظة دمياط، إذ تسير حركة السيارات من وإلى المدينة بانتظام.

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‏وأعلنت الدكتورة منال عوض عن تعريفة المواصلات الجديدة في محافظة دمياط وتعريفة سيارات الأجرة والمواصلات الداخلية بعد زيادة أسعار المواد البترولية.