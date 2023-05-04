غلق منشآت طبية غير مرخصة في حملة مكبرة بدمياط

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة دمياط ،وذلك بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية وجهاز حماية المستهلك بدمياط حملة مكبرة على المنشآت الطبية ومراكز التجميل وأسفرت تلك الحملات على ضبط أدوية منتهية الصلاحية وكذلك أدوية مجهولة المصدر ومهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل مركز يدار بدون ترخيص و تم الكشف عن عدم وجود تصريح مزاولة المهنة لبعضهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

كما تم ضبط عدد من المنشآت الطبية الخاصة التى تدار بدون ترخيص، وكذلك تم تنفيذ غلق لبعض المنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص و ايضا التى تدار بدون ترخيص والصادر لها قرارات غلق من المحافظة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على تكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة وبناءا علي تعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع هدم وإعادة بناء مستشفى فارسكور المركزي بصدور أمر شغل أعمال هدم وإزالة المستشفى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور تمهيدًا لبدء إعادة بناء المستشفى على أحدث معايير التأمين الصحي الشامل و المسندة مركزيا لهيئة الإنتاج الحربي بتكلفة ١.٣ مليار جنيه.

وكان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة قد أصدر تعليماته إلى إدارة التخطيط و متابعة المشروعات برئاسة الدكتور محمد علي الجيوشي بالمتابعة للمشروع التي توجت اليوم الأربعاء الموافق ٣ مايو ٢٠٢٣ بصدور أمر شغل أعمال الهدم و الإزالة .

و في هذا الصدد، يتوجه وكيل الوزارة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و منال عوض محافظ دمياط للاهتمام والرعاية والدعم المستمر للخدمات الصحية بالمحافظة .