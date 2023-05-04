إيران تمنع المخرج محمد رسولوف من حضور مهرجان كان السينمائي

منعت السلطات الإيرانية المخرج محمد رسولوف، من السفر لحضور مهرجان كان السينمائي الذي يشارك فيه كعضو لجنة تحكيم بمسابقة نظرة ما.

ووفق موقع “فارايتي”، ذكرت خدمة الأخبار باللغة الفارسية التابعة لراديو فرنسا الدولي (RFI) أخبار حظر السفر للمخرج الذي أطلق سراحه مؤخرًا من سجن إيفين بطهران بعد اعتقاله في يوليو الماضي لانتقاده الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد رسولوف، واحدا من أبرز صناع السينما العالميين، وفاز قبل عامين بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي الدولي عن فيلم “لا يوجد شر”، وانتقد فيه سياسة الإعدامات التي تنتهجها السلطات الإيرانية.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما الممثل الشهير جون سي رايلي، وتضم الممثلة باولا بير، والمخرجة الفرنسية أليس وينكور، والمخرج دافي تشو.