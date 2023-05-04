الحرب في السودان.. سقوط الهدنة الجديدة في اليوم العشرين للاشتباكات ومواجهات عنيفة

في اليوم العشرين من القتال العنيف بين الجيش والقوات شبه العسكرية الذين يتنافسون على السلطة في السودان، مخاطرين بجر المنطقة إلى أزمة، تتعرض العاصمة السودانية لتفجيرات وإطلاق نار، اليوم الخميس 4 مايو. وعلى الرغم من الإعلان عن "اتفاق مبدئي" لتمديد الهدنة التي لم تحترم أبدًا حتى 11 مايو، إلا أن "الاشتباكات والانفجارات" تهز الضواحي الشمالية للخرطوم، حسبما قال سكان لوكالة الأنباء الفرنسية فجرًا.

أكثر من خمسة ملايين من سكان العاصمة، يعيشون الآن فقط على إيقاع القصف، متحصنين لتجنب الرصاص الطائش في المنازل بدون ماء أو كهرباء، مع أموال وطعام أقل وأقل، وكل ذلك في حرارة شديدة.

منذ 15 أبريل، خلفت الحرب بين جيش اللواء عبد الفتاح البرهان والقوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع التابعة للجنرال محمد حمدان دقلو 550 قتيلًا و5000 جريح، بحسب تقرير أقل من الواقع إلى حد كبير.. لا تستطيع المستشفيات المواكبة: أقل من واحد من كل خمسة مستشفيات لا يزال يعمل في الخرطوم وتقريبا لا شيء في دارفور.

وتسبب القتال في نزوح أكثر من 335 ألف شخص ودفع 115 ألفًا آخرين إلى المنفى، وفقًا للأمم المتحدة، التي تتوقع وجود ثمانية أضعاف عدد اللاجئين.

نهب وسلب

في اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، كان من المقرر أن يناقش الجنرالان - الحليفان فى انقلابهما في عام 2021 - مع الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهو شرط لا غنى عنه للعودة إلى الانتقال نحو حكومة مدنية ولذلك توقف استئناف المساعدات الدولية ردًا على الانقلاب. وبدلًا من المفاوضات السياسية، استيقظ خمسة وأربعون مليون سوداني على صوت القصف المدفعي والغارات الجوية.

اعترف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، "يمكننا القول إننا لم ننجح في منع الحرب التي فاجأت الأمم المتحدة". قال خالد عمر يوسف، الوزير المدني السابق الذي أقيل أثناء الحرب، "مع كل دقيقة حرب إضافية، يموت الناس أو يُلقون بهم في الشوارع، والمجتمع ينهار، والدولة تضعف وتنهار أكثر من ذلك بقليل"

في مدينة بورتسودان الساحلية التي نجت من العنف، يحاول منسق الإغاثة في حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث تنظيم تجديد المخزون بعد نهب جماعي في بلد كان فيه واحد من كل ثلاثة أشخاص يعتمد بالفعل على المساعدات الإنسانية قبل الحرب.

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الفوضى في الخرطوم: "غارة جوية على مستشفى"، وقال: قوات الدعم السريع "تشن هجمات في مناطق حضرية مكتظة بالسكان".. في دارفور، حيث تم تسليح المدنيين المشاركة في الاشتباكات بين الجنود والقوات شبه العسكرية والمقاتلين القبليين والمتمردين وفقًا للأمم المتحدة، تروي المنظمة غير الحكومية المجلس النرويجي للاجئين (NRC) الدمار: "هناك ما لا يقل عن 191 قتيلًا، وعشرات المنازل محترقة، وآلاف النازحين ومكاتب المجلس النرويجي للاجئين تتعرض للنهب".

"الحلول الأفريقية"

أعلن جنوب السودان، وهو وسيط تاريخي، "اتفاقًا من حيث المبدأ" على هدنة "من 4 إلى 11 مايو". عندما دخل حيز التنفيذ، قال الجيش إنه "قبل" بشرط أن تلتزم قوات الأمن الفيدرالية به أيضًا. ولم تعلق الجماعات شبه العسكرية.

وبينما تتكاثر القنوات الدبلوماسية في إفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار هذا الاقتراح من الإيجاد، المنظمة الإقليمية لشرق إفريقيا، لأنه يتطلب "حلولًا أفريقية لمشاكل البر الرئيسي". كما رحبت بالوساطات الأمريكية والسعودية، بعد جولة قام بها مبعوثها هذا الأسبوع إلى الرياض ثم القاهرة ثم جامعة الدول العربية.

وتعهد معسكر الجنرال البرهان بـ"تعيين مبعوث للتفاوض على هدنة" مع المعسكر المنافس، تحت رعاية "رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي"، في بلد لم يتحدد بعد.

مع استمرار نزوح السودانيين، يتواصل إجلاء الأجانب، خاصة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. واعتبر جوتيريس أنه من "الضروري للغاية" ألا تمتد الأزمة إلى ما وراء الحدود. ودعا إلى "دعم هائل لتشاد"، جارة السودان، مذكّرًا بأن "دولًا أخرى في المنطقة كانت في عمليات سلام خاصة بها"، مثل إثيوبيا وجنوب السودان.