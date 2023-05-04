كبيرة القضاة بكينيا تزور المحكمة الدستورية العليا

اجتمع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا مع مارثا كومي كبيرة القضاة ورئيسة المحكمة العليا بكينيا خلال زيارتها لمقر المحكمة الدستورية العليا ، برفقة السفيرة الكينية بالقاهرة .

تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية في كلا المحكمتين المصرية والكينية.

يأتي هذا اللقاء في ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلى رأسها المجال القضائي الدستوري .

وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومي السيد المستشار رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال ، وطلبت دوام التواصل بين المحكمتين وتم الاتفاق علي إطار التواصل القضائي فيما بينهما.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسم المحكمة .