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الخميس 04 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

كبيرة القضاة بكينيا تزور المحكمة الدستورية العليا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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اجتمع المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا مع مارثا كومي كبيرة القضاة ورئيسة المحكمة العليا بكينيا خلال زيارتها لمقر المحكمة الدستورية العليا ، برفقة السفيرة الكينية بالقاهرة .

تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في المبادئ الدستورية في كلا المحكمتين المصرية والكينية.

يأتي هذا اللقاء في ضوء تدعيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وعلى رأسها المجال القضائي الدستوري .

وفي ختام اللقاء شكرت رئيسة المحكمة العليا الكينية مارثا كومي السيد المستشار رئيس المحكمة على حفاوة الاستقبال ، وطلبت دوام التواصل بين المحكمتين وتم الاتفاق علي إطار التواصل القضائي فيما بينهما.

صرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسم المحكمة .

المستشار بولس فهمي إسكندر المحكمة الدستورية السيدة مارثا كومي المحكمة الدستورية العليا السفيرة الكينية بالقاهرة