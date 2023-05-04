غلق محال مخالفة بدون تراخيص في رأس البر بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط حملة مكبرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث قام فريق عمل الوحدة بالاشتراك بين مركز إصدار التراخيص وقسم الإشغالات والشئون القانونية بالوحدة بحملة للتعامل مع الشكوى المقدمة من مستأجر المحل رقم ٢ بالسوق السياحي ورفع أسباب الشكوى.

وكذا غلق وتشميع المحل رقم ٣ لإدارته بدون ترخيص؛ بالإضافة لأعمال رفع الإشغالات المخالفة والتي تعدى بها أصحابها على الطريق العام بعدد من المناطق بالمدينة، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كافة المخالفات، وجاري استكمال الأعمال.

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة ٢٠ حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ وذلك بعدد ١٢ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وحالة أخرى تتبع هيئة الطرق والكبارى بمساحة إجمالية ٢٥٦٥ مترا مربعا، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة الـ٢١ فى مرحلتها الأولى.

وفى السياق ذاته، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة، مشيرة إلى أنه تم إزالة ١٠٦ حالات تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٢٣٩م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجارى.

فيما وقد ذكرت "المحافظ" أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

واصل المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أعمال الموجة ٢١ من حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وبحضور ورئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القرى، وبقيادة اللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن، والعميد محمد البنا مأمور مركز دمياط، وشيرين رمضان مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة، ومحمد خيري مدير الإشغالات بالقرى وبحضور رؤساء الوحدات القروية.