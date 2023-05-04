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الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

«كايسيد» يشيد بدور المملكة العربية السعودية في إجلاء الرعايا من السودان

الدكتور زهير الحارثي
الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الحوار العالمي كايسي
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أشاد مركز الحوار العالمي في لشبونة، عاصمة البرتغال - كايسيد بدور المملكة العربية السعودية ( عضو مجلس الأطراف للمركز) بجهودها الإنسانية اللافتة وذلك بنجاح عمليات الإجلاء في السودان لدبلوماسيين ومسؤولين وعاملين في منظمات دولية إضافة إلى عدد كبير من رعايا الدول المتضررين بسبب الأزمة الحاصلة هناك. 

وأعرب الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الحوار العالمي كايسيد عن خالص شكره وتقديره للحكومة السعودية على هذه المبادرة الإنسانية، مثمنا دور المملكة العربية السعودية الريادي في ترسيخ السلام والتعاون والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن عملية الإجلاء تعزز القيم الإنسانية مما يعني ضرورة مد يد العون للأشقاء والأصدقاء عند المحن والأزمات، والمساهمة في إنقاذ حياتهم بغض النظر عن أي فوارق أو تمييز، مشيرًا إلى أهمية دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية وتقديرها. 

مركز الحوار العالمي كايسيد المملكة العربية السعودية السودان الدكتور زهير الحارثي الأمين العام لمركز الحوار العالمي كايسيد