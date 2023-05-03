انطلاق مبادرة ١٠٠ مليون شجرة في مراكز شباب دمياط

وجه دكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بمتابعة زراعة الأشجار بنطاق مديرية الشباب والرياضة بدمياط ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة علي مستوى الجمهورية .

دشنت المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وتستهدف الاهتمام بالبعد البيئى، ضمن الخطة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن المصرى.

وتأتى أهم أهداف المبادرة الرئاسية ، زيادة الرقعة الخضراء على مستوى الجمهورية، خاصة وأن لها العديد من العوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تبرهن على حرص الدولة المصرية على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية، ورؤيتها فى ضرورة العمل المشترك سواء داخلياً أو خارجياً للتعامل مع ملف المناخ وإيجاد الحلول الكفيلة لمواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على مختلف نواحى الحياة.

حيث قامت إدارة فرع دمياط بمتابعة مراكز شباب " شطا والعدلية والشعراء وغيط النصاري ومدينة دمياط " التى اشتركت في المبادرة ومعاينة للأشجار التى تسلمتها المراكز التابعة لها لغرسها بمحيط ونطاق هذه المراكز.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

تمكنت الاجهزة المختصة من إزالة ٢٠حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ وذلك بعدد ١٢ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وحالة أخرى تتبع هيئة الطرق والكبارى بمساحة اجمالية ٢٥٦٥ متر مربع ، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى.

وفى السياق ذاته ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة ١٠٦ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٢٣٩م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الأسبوع الجارى.

فيما وقد ذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .