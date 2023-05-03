أطباء حول العالم لـ"القاهرة الإخبارية": كارثة بيولوجية تهدد الخرطوم

قال موسى محمد، مدير منظمة أطباء حول العالم، إن ميلشيا الدعم السريع استهدفت المعمل القومي للصحة "أستاك" واتخذته ثُكنة لإطلاق العمليات العسكرية إلى منطقة وسط الخرطوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري عبر برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن ميلشيا الدعم السريع لم تستهدف العينات الطبية داخل المعمل بصورة مباشرة.

وحذر من خطر بيولوجي إثر احتلال "الدعم السريع" لمعمل "أستاك" تشمل تفشي الأمراض المعدية والأوبئة والأوبئة الحيوانية (الطاعون بأنواعه) والآفات، خاصة أن المعمل قريب من المركز القومي للعلاج بالأشعة وللطب النووي.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.

