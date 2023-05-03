ثلاثة أرقام بانتظار صلاح في مواجهة فولهام

يسعى الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، عن كتابة رقم جديد فى تاريخه فى مع الريدز، فى مواجهة الليلة أمام فولهام.

ومن المنتظر أن يستضيف فريق ليفربول، نظيره فولهام فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب "أنفيلد"، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويحتاج محمد صلاح لتسجيل هدفين ليصل لهدفه رقم 30 في جميع المسابقات للموسم الرابع من أصل 6 لعبهم مع الحمر، حيث يمتلك 28 هدفًا، الهدفان سيصلان بصلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربول على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

لو سجل صلاح هذه الثنائية المنتظرة سيتساوى مع ستيفن جيرارد صاحب المركز الخامس في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، حيث سجل 184 هدفا حتى الآن، مقابل 186 لجيرارد.

وشارك صلاح منذ انضمامه لليفربول فى صيف 2017 في 300 مباراة في مختلف المسابقات سجل فيها 184 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.