محافظ قنا يتابع انتظام العمل بمجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية للمرور على مجمع عيادات التأمين الصحى بنجع حمادى، للإطمئنان علي انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار متابعته الدورية والمستمرة لمستشفيات المحافظة وعيادات التأمين الصحي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقنا، و الدكتورة غادة مغربي مدير مجمع العيادات بنجع حمادي، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمئن محافظ قنا، علي مستوي تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، وانتظام الخدمة وتواجد الأطقم والتخصصات الطبية، وكذا توافر جميع الأدوية التى يتم صرفها للمنتفعين، وأبدي محافظ قنا سعادته بإنتظام تقديم الخدمات الطبية للمرضي وجودتها ، و هو ما بدي واضحا من ردود فعل المواطنين ورضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأوضح محافظ قنا أنه أجري عدة زيارات سابقة لمجمع عيادات التأمين الصحى لمتابعة سير العمل به، و هو ما أسفر عن تحسن ملحوظ بمستوي الخدمات، فضلا عن استحداث عدد من التخصصات الطبية الجديدة مثل، الروماتيزم والتأهيل والعظام ، و الأورام، مشيرًا إلى أن المجمع يستمر في تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين خلال الفترة المسائية من ٤ إل ٨ مساءا ، وذلك في إطار السعي نحو الحد من الزحام خلال الفترة الصباحية، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما خاصا بتطوير منظومة الرعاية الصحية والاهتمام بصحة المواطن .

كما وجه محافظ قنا بإستمرار تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأمثل والعمل على تحقيق راحتهم ورضاهم وحسن استقبالهم وتلبية احتياجاتهم .