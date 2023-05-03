مليار و842 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في عشرة أشهر

أكدت هيئة الأوقاف المصرية، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها عن الفترة من 1 /4/ 2023م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (190,778,865) جنيها، بزيادة قدرها (9,992,072) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 5.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م.

وتابعت الهيئة: بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (1,842,636,703) جنيهًا ، بزيادة قدرها (232,430,910) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( 14,4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها (444,823,096) جنيهًا ، بنسبة قدرها (31,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.