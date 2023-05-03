ads
الأربعاء 03 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مليار و842 مليون جنيه إيرادات هيئة الأوقاف في عشرة أشهر

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت هيئة الأوقاف المصرية، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها عن الفترة من 1 /4/ 2023م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (190,778,865) جنيها، بزيادة قدرها (9,992,072) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 5.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022م.

وتابعت الهيئة: بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (1,842,636,703) جنيهًا ، بزيادة قدرها (232,430,910) جنيهًا ، بنسبة تقدر  بنحو ( 14,4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها (444,823,096) جنيهًا ، بنسبة قدرها (31,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021م.

جاء ذلك في  إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير إيرادات هيئة الأوقاف وحسن استثمار أصول الوقف.

إيرادات هيئة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمار