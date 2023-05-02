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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"البلشي" يخاطب الهيئة الوطنية للصحافة والأعلى للإعلام لإصلاح الوضع الاقتصادي للصحفيين

البلشي
البلشي
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قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة خاطبت المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتشمل حِزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس السيسي مؤخرًا، جميع الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية.
وأضاف “البلشي” في تصريحات صحفية، أن الردود جاءت مُبّشرة، والنقابة تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي للزملاء في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المهنة.

الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين