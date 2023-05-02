حفظ التحقيق في واقعة مصرع طفل داخل أسانسير بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحفظ التحقيقات في واقعة وفاة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه داخل منور اسانسير العقار الذي يقطن به.

واستمعت إلى أقوال أسرته وأكدوا أن الطفل اعتاد اللهو أمام الأسانسير ، ويوم حدث عطل بالاستنسير أثناء لهوه، وسقط منه، ولم يتهموا أحد فى التسبب فى الوفاة.

وتبين من مناظرة الجثة أنها لطفل يبلغ من العمل ٨ سنوات، مصاب بتهشم في رأسه ونزيف داخلى أدى وفاته.

وطلبت النيابة انتداب لجنة هندسية لمعاينة وفحص الأسانسير، وكتابة تقرير فني حول أسباب العطل واستدعاء مالك العقار.

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا بسقوط طفل في بئر أسانسير، بأحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، ووفاته في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل ، وجار تكثيف الجهود لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.