محافظ دمياط تتفقد مبادرة المناطق غير المخططة قبل افتتاحها

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عددا من الشوارع المدرجة بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، تمهيدًا لافتتاحهم ، حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم بمرافقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وأعضاء لجنة الإشراف.

وتضمنت الجولة تفقد بعض الشوارع بمنطقة المنيا لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال لرصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت، حيث شددت على مراجعة تلك الأعمال و أيضًا مناسيب بالوعات صرف مياه الأمطار، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، كما تفقدت " محافظ دمياط " منطقة البندر بالمنطقة القديمة حيث تابعت الأعمال المُنفذة بها ، وبحثت خطة ادراج الشارع الرئيسي بها لرصفه ببلاطات الانترلوك.

وبالمنطقة القديمة أيضًا،وجهت "المحافظ" بإدراج الشوارع المتفرعة من سوق السمك بمنطقة النفيس بالخطة ورصفها بالخرسانة المطبوعة والذى يتناسب مع طبيعة المنطقة.

وخلال الجولة أيضًا، تفقدت "الدكتورة منال عوض" شارع مركز الشباب بالسنانية لمتابعة أعمال الرصف بالأسفلت المُنفذة بها ، كما بحثت خطة رفع كفاءة الجزيرة الوسطى المقامة على تغطية لترعة الرى بالتنسيق مع الادارة المركزية لاستكمال خطة التطوير بالمنطقة، وشددت على رفع الاشغالات والمخلفات بها.

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ويتضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " ، حيث تم خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق و الانارة و رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.

واصل المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ،اعمال الموجة ٢١ من حملات إزالة التعديات على الاراضي أملاك الدولة وبحضور ورئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري ، وبقيادة اللواء/ سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن ،والعميد محمد البنا مأمور مركز دمياط ،و شيرين رمضان مدير الإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة ،و محمد خيري مدير الاشغالات بالقري وبحضور رؤساء الوحدات القروية ,وبحضور هندسة الري ،حيث تم مواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والبناء المخالف.

