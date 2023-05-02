نقابة الغزل والنسيج تثمن قرارات الرئيس في احتفالية عيد العمال

أشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة لصناعة القطن، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، باحتفالية عيد العمال والذي أقيمت بمدينة الصالحية الجديدة بالشرقية بمناسبة افتتاح مصنع شركة السكر الجديد.

وقال إبراهيم، ان الرئيس ينتصر في قراراته دائما للفئات محدودة والمتوسطة وكان اول قرارات الرئيس السيسي خاص بالعمالة غير المنتظمة، وذلك بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، لهذه الفئة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، فضلا عن البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها 1000 جنيه.

وأضاف الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، ان قرارات الرئيس السيسي جاءت انصافا للعمالة غير المنتظمة، حيث أنه سيتم إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.



فضلا عن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

يأتى هذا فى إطار حرص الرئيس السيسى على مواجهة البطالة ودور الحكومة على خلق فرص عمل للعديد من الشباب والهدف من ذلك النهوض بالمجتمع نحو مستقبل مشرق.

جدير بالذكر أن مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، يعد أكبر مصنع لإنتاج السكر فى منطقة الشرق الأوسط.



كما يعتبر المحور الاستراتيجي للشركة فى إنتاج السكر الأبيض كمنتج أساسي والعلف الحيوانى كمنتجات ثانوية من البنجر والسكر المكرر من السكر الخام بطاقة انتاجية 274 ألف طن من السكر الأبيض و 105 ألف طن من المولاس و105 ألف طن من العلف الحيوانى و325 ألف طن من السكر المكرر.

وقد تم إنشاء مصانع الشركة على مساحة 420 فدان وتبلغ المساحة المنزرعة بنجر نحو 70 ألف فدان، وتم التعاقد مع أكثر من 30 ألف مزارع لإمداد المصنع بما يحتاجه من محصول البنجر وجاري الإنتاج حاليا من الخط الأول.