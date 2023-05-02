إدارة الحوار الوطني تعلن الفئات المشاركة في الجلسات

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 03:15 م

تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدُا، الأربعاء، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني، والعديد من الشخصيات العامة والخبراء.

ومن المقرر أن تناقش الجلسات 113 قضية مختلفة، سيتم مناقشتها في 12 جلسة في الأسبوع الأول وذلك في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وقالت إدارة الحوار الوطنى: "على طاولة واحدة، يجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.. انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني الأربعاء 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأعلنت إدارة الحوار الفئات المشاركة، وتتمثل في أعضاء مجلس أمناء الحوار والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميين وكتاب الرأي، ورؤساء الجامعات، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، فضلًا عن فئات أخرى مشاركة.