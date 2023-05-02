ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته فى عابدين لـ20 يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل صديقه وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهربائى بسبب خلافات بينهما لـ20 يونيو.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عامل»، بقتل صديقه المجني عليه وتقطيع جثته مستخدمًا في ذلك صاروخ كهربائي بسبب خلافات فيما بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عابدين، يفيد بورود بلاغ من قبل «سائق، مقيم بدائرة القسم» بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما أثناء تواجد المجنى عليه بصحبته، وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام "سكين" حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام "صاروخ كهربائى" وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

وتم بإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

مشادة كلامية مديرية أمن القاهرة محكمة جنايات قسم شرطة عابدين