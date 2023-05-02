البيت الأبيض: سلمنا أوكرانيا كل المساعدات العسكرية المطلوبة للهجوم المضاد

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، بأن الولايات المتحدة سلمت ما يقرب من 100% من المساعدات العسكرية التي طلبتها كييف لشن هجومها المضاد، مشيرًا إلى أن الإمدادات ستستمر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المسؤول في الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن الإدارة تتوقع "استمرار تلقي الدعم من مجلس الشيوخ (فيما يتعلق بتخصيص حزم مساعدات دفاعية جديدة) في الأيام والأسابيع المقبلة".

وأضاف: "بناء على مفاوضاتنا مع الأوكرانيين حول ما يحتاجونه لهجوم الربيع المخطط له، قمنا بتسليم كل شيء تقريبًا كان موجودًا في تلك القائمة.. لقد أكملنا (عمليات تسليم) ما يقرب من 100% مما طلبوه".

ووفقا له، فإن هذا ينطبق على كل من المساعدة المادية وتدريب الجيش الأوكراني، وقال كيربي: "إنه مزيج بينهم لا يمتلكون أسلحة فحسب، بل يمتلكون المهارات اللازمة لاستخدامها".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "ستشاهدون حزم مساعدات جديدة منا في القريب العاجل".