إيرادات "Super Mario" تتخطى مليار دولار عالميًا

تخطى فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Bros. Movie” من إنتاج استديوهات يونيفرسال، المليار دولار في شباك التذاكر العالمي مع دخوله أسبوع العرض الثالث بصالات السينما حول العالم.

وتمكن الفيلم من حصد مليار و22 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، جمع منها 490 مليونا منذ طرحه في سينمات أمريكا الشمالية و532 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

وفي إطار من المغامرات والخيال، يسافر سباك يدعى ماريو عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه لويجي، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة.