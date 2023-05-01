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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يحاضر في معهد الكتاب المقدس بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين طلاب معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وألقى قداسته محاضرته الأولى للمعهد، وجاءت المحاضرة بعنوان "نظرية توصيل الكتاب المقدس" ودارت حول الطرق المختلفة لتوصيل كلمة الله للجميع.

وأعرب قداسته عن سعادته بالطلاب وباشتياقهم إلى دراسة الكتاب المقدس، ووزع عليهم في نهاية المحاضرة بعض الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

يعتبر معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية قد وقع قداسة البابا ميثاق إنشائه في حفل اليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تحت رعاية أسرة خريجي الكلية الاكليريكية.

 


 

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية معهد الكتاب المقدس التابع للكلية الإكليريكية بالإسكندرية نظرية توصيل الكتاب المقدس كلمة الله