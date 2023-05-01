ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كلب ضال يعقر 11 طفلا بقرية في المحلة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقر كلب ضال 11 طفل بقرية شبرا بابل بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


كانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا بابل بدائرة مركز المحلة، بعقر كلب ضال عددا من أطفال القرية.

وعلى الفور انتقلت الإجهزة المعنية وتبين استقبال مستشفى المحلة العام 11 طفلا جميعهم من قرية شبرا بابل مركز المحلة مصابين بجروح متفرقة واستقرت الحالات الصحية للمصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتقرر عمل لهم متابعات لصرف الحقن والعلاج
 

الإجراءات القانونية المحلة الكبرى غرفة عمليات محافظة الغربية