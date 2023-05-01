كلب ضال يعقر 11 طفلا بقرية في المحلة

عقر كلب ضال 11 طفل بقرية شبرا بابل بدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الرعاية الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



كانت غرفة عمليات محافظة الغربية تلقت بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا بابل بدائرة مركز المحلة، بعقر كلب ضال عددا من أطفال القرية.

وعلى الفور انتقلت الإجهزة المعنية وتبين استقبال مستشفى المحلة العام 11 طفلا جميعهم من قرية شبرا بابل مركز المحلة مصابين بجروح متفرقة واستقرت الحالات الصحية للمصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم، وتقرر عمل لهم متابعات لصرف الحقن والعلاج

