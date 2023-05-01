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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس طالب جامعي قتل شابا وطعن 2 آخرين في حلوان

الضحايا
الضحايا
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أمرت نيابة حلوان بحبس طالب جامعي 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة، قتل شاب والشروع في قتل 2 آخرين، خلال مشاجرة بين عدد من الشباب بسبب لهو الأطفال في منطقة عين حلوان.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان المتوفي عقب الإنتهاء من إعداد تقرير بالصفة التشريحية، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.
ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة عين حلوان، مفاده، وقوع مشاجرة بين الشباب.

وبالإنتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعي "عمرو محمد"، 26 سنة، بطعنة نافذة، وإصابة كلا من "عبدالله مشرف"، و"هاني أسامة"، خلال مشاجرة، بينهم وبين آخرين بسبب لهو الأطفال.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الذي قام بطعن الضحايا، وضبط السلاح المستخدم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

التصريح بدفن جثمان النيابة العام تهمة قتل طالب جامعي