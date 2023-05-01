مجلس الأمن القومي الروسي: "تويتر" تخضع لإرادة الولايات المتحدة ونظام كييف

اتهم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بالخضوع لإرادة الولايات المتحدة ونظام كييف.

وقال ميدفيديف - تعليقا على فرض "تويتر" لقيود على حسابه باللغة الإنجليزية، اليوم الإثنين - "إن موقع تويتر وقع تحت تحكم وزارة الخارجية الأمريكية والأوكران، حيث فٌعل ذات الشيء مع ترامب.. وإيلون ماسك للأسف لم يتعامل مع مهمة تنظيم عمل تويتر".

وأضاف أنه "يمكن الاستغناء عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فهذه مجرد شبكة اجتماعية أجنبية تعمل لصالح المؤسسة الأمريكية"، لافتا إلى أنه استخدمها بسخرية للترويج لأهداف بلاده الدعائية.

وكان ميدفيديف قد أعلن يوم السبت الماضي أن شبكة "تويتر" فرضت قيودا على منشوره حول بولندا، الذي أعرب فيه عن رأي مفاده بأن "الروسوفوبيا" تسود في سلطتها، ومتهما أوكرانيا بأنها مليئة بالمرتزقة البولنديين.

ومن ناحية أخري، أفاد ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة "بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، عبر تطبيق "تليجرام"، بانفجار عبوة ناسفة، مما تسبب في خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسية قرب أوكرانيا، دون وقوع إصابات.