ليلى علوي ناعية مصطفى درويش: خبر محزن وصادم

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان مصطفى درويش الذي وافته المنية اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 43 عاماً. وكتبت علوي عبر خاصية الاستوري بموقع إنستجرام: «خبر محزن وصادم».

وتوفي الفنان مصطفى درويش اليوم الإثنين عن عمر يناهز 43 عامًا، بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ، وتتلقى أسرته العزاء بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة غدًا، وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".