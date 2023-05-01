جامعة كفر الشيخ تجتمع مع محرري المواقع الإلكترونية للكليات لبحث آليات تطويرها

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن موقع الجامعة يعمل على توفير المعلومات الأساسية حول تاريخها ورسالتها وقيمها، بالإضافة إلى أهمية الموقع الإلكتروني للجامعة في تسليط الضوء على برامجها الأكاديمية وشروط القبول بها وإجراءات التقديم للطلاب الجدد حيث يُعد موقع الجامعة دليلاً إرشادياً لهم للتعرف على نظام الدراسة واللوائح الخاصة بها.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي ، على أهمية الموقع الإلكتروني للجامعة كأداة قوية للنجاح ودخول العصر الرقمي وبناء هوية قوية قادرة على الاستمرار والمنافسة والتميز والقدرة على استقطاب طلاب جدد والتواصل مع الطلاب والخريجين وسهولة عمل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة.

على هذا الغرار، عُقد اجتماع برئاسة الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مع السادة محرري مواقع الكليات وقطاعات الجامعة المختلفة، للوقوف على اخر مستجدات تطوير مواقع الجامعة الالكترونية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو أبو هاني المدير التنفيذي للمعلومات والمشروعات بالجامعة وفريق عمل الوحدة المركزية للبوابه المركزية.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالسادة محرري المواقع، واستعرض الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، موقف تحديث مواقع الكليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

قام الدكتور إسماعيل القن، بالاستماع إلى مقترحات السادة محرري الكليات والقطاعات في تطوير المواقع الفرعية لموقع الجامعة.

وأشاد الدكتور اسماعيل القن، بالجهود الكبيرة التي يبذلها السادة المحررين لإظهار أنشطة الجامعة للمجتمع الخارجي عن طريق نشر الأخبار والمعلومات على الصفحة الرسمية للجامعة وكلياتها وقطاعاتها.

كما وجه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بتكثيف الجهود مؤكداً الاستمرار في تحديث البيانات على مواقع الجامعة الإلكترونية.

عقب ذلك، ناقش الدكتور إسماعيل القن، الخطة المقترحة لمراجعة الموقع خلال شهر مايو والمقدمة من محرري الكليات وقطاعات الجامعة المختلفة.

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