صوامع وشون الشرقية تستقبل 23348 ألف طن قمح

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الإثنين، الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٣٣٤٨ طن و٢٢٢ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ١٤١٧٠٤طن و ٣٢٦ كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية .

أشارت وكيل وزارة التموين، إلى أنه يحظر على اصحاب مصانع الاعلاف والمسئولين عن ادارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده او مخلوطا بالتبن او الحبوب او اي مواد اخرى في مكونات الأعلاف بكافه انواعه او حيازته بقصد الاستخدام.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٥٧٤٠٥ فدان حتي الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان، لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.