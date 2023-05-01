التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في زفة عروسين

قررت نيابة أبوحماد اليوم الاثنين، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه متأثرا بإصابته، إثر انقلاب سيارة ملاكى يستقلها فى زفة عروسين بترعة بطريق "الزقازيق- أبو حماد".

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول جثمان طفل 14 عاما مقيم نطاق مدينة أبو حماد جثة هامدة.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى فيما أصيب نجل عمه بإصابات متعددة.

وتبين من التحريات أثناء قيادة الأول سيارة ملاكى للمشاركة فى زفة عروسين من أسرته انفجر الاطار الأمامى للسيارة وسقطت بمياه ترعة بطريق" الزقازيق- أبو حماد" مما أسفر عن مصرعه وإصابة نجل عمه إصابات متعددة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثمان.