اخماد حريق مخلفات بجوار نقطة زاوية دهشور بالبدرشين

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب بمخلفات بجوار نقطة شرطة زاوية دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات المعنية المتواجده بنقطة شرطة زاوية دهشور مفادها اشتعال النار بمخلفات بجوار النقطة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.