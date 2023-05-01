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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجيش الروسي يقصف عتاد واحتياطيات القوات الأوكرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استهدف الجيش الروسي في مدينة بافلوجراد، البنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود واحتياطيات القوات الأوكرانية التي جمعتها لتنفيذ هجومها المضاد، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روجوف، في قناته على "تيليجرام": "أبلغني السكان المحليون، أن هناك استهدافا في بافلوجراد للبنية التحتية للسكك الحديدية ومستودعات الذخيرة والوقود، التي جمعها مسلحو القوات الأوكرانية لتنفيذ الهجوم المضاد".

وفي وقت سابق، ذكرت النسخة الأوكرانية من صحيفة "Klymenko Time"، أن الانفجارات وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا، كما أوضحت وكالة "أونيان"، كانت الانفجارات في بافلوجراد، وبعد سقوط الصواريخ، اندلع حريق ضخم، كما تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في المنطقة.

الجيش الروسي القوات الأوكرانية قصف احتياطيات القوات الأوكرانية