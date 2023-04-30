حقيقة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

نفى رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إضافة أي مواليد جدد على بطاقات التموين، وذلك باستثناء مواليد الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الدولة تتحمل 85 قرشًا مقابل حصول المواطن على الرغيف بـ 5 قروش.

وأكد أن إعلان وزير التموين عن رفع الأسعار على بطاقات التموين تدريجيًا يعني أن هذا ليس سعر التكلفة، موضحا أن عبوة الزيت زنت 800 مل سيتم بيعها بـ 30 جنيهًا في حين أن تكلفتها الفعلية 35 جنيهًا.

وأضاف رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أن البقال يحصل على هامش الربح من الوزارة، حيث يحصل على 50 قرشًا عن كل زجاجة زيت.

وأوضح أن الأرز والسكر كان سعرهما في معرض أهلا رمضان بـ 14.5 جنيه، وبعد الزيادة في البيع على بطاقات التموين وصل سعرهما إلى 12.6 جنيه.

وأشار رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، إلى أن هناك 40 ألف منفذ تمويني يوزعون السلع التموينية بالأسعار الجديدة غدًا، على 64 مليون مواطن يستفيد من الدعم.

واختتم رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين، أن هناك 23 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون شخص، مضيفًا أن الدولة تدعم السلع على بطاقات التموين بـ 127 مليار جنيه.