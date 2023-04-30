ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الإمارات تجلي رعايا 9 دول من السودان وتقدم لهم كافة الخدمات على أراضيها

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

واصلت دولة الإمارات جهودها في إجلاء رعاياها من السودان التي تشهد منذ أسبوعين صراعا مسلحا مريرا يهدد بكارثة إنسانية. 

ووصلت منذ قليل إلي مطار مطار أبوظبي طائرة إجلاء تقل 136 شخصا بينهم إماراتيين ورعايا من 9 دول، وتقل طائرة الإجلاء الثانية الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، والذين تضعهم الدولة على رأس أولوياتها، وذلك في إطار الجهود الإنسانية وقيم دولة الإمارات الراسخة في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين ..وستستضيفهم الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان حينها، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة..

وكانت دولة الإمارات، أعلنت أمس السبت، نجاح عملية إجلاء مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان.

وكانت طائرة السبت تقل أيضا الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم دولة الإمارات على أراضيها وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

 

التعاون الدولي الامارات نقل رعايا من السودان السودان