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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يفقد 70 جنيها في ختام تعاملات اليوم الأحد

انخفاض أسعار الذهب
انخفاض أسعار الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأحد بمقدار 70 جنيه في الجرام الواحد علي الأقل منذ أمس السبت؛ وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة
وسجل سعر جرام من عيار 21 كثير التداول نحو 2600 جنيه للبيع و 2620 جنيه للشراء
وصل سعر عيار 24 حوالي 2971 جنيها للبيع و 2994 جنيه للشراء بعد ان كسر حاجز الـ3100 جنيه قبل يومين علي الأق
وسجل سعر عيار 18 جوالي 2229 جنيه للبيع و 2249 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 1733 جنيه للبيع و 1747 جنيه للشراء.
وانخفض سعر أوقية الذهب إلي 92.411 ألف جنيه للبيع و 93.122 ألف جنيه بعد أن اقتربت من 100 ألف جنيه منذ يومين.
 

ووصل سعر كيلو الذهب لحوالي 2.971 مليون جنيه للبيع و 2.994 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم تراجع أسعار الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم