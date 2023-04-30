محمد عفيفي يتوج بفضية جهاز المتوازي في كأس العالم للجمباز بالقاهرة.. صور

توج محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بفضية جهاز المتوازي في كأس العالم "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصد "عفيفي" الميدالية الفضية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.066.

بينما توج بالميدالية الذهبية الأوكراني لليا كوفتون بعد حصوله على مجموع نقاط 14.833 فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الإيطالي نيكولا موزوتو والذي حصل على مجموع نقاط 14.033.

وكان "عفيفي" قد صعد للنهائيات عقب حصوله على المركز الثالث في التصفيات التي أقيمت أمس.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبا ولاعبة:

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

وأشادت السفارة الأميركية بمستوى التنظيم الرائع لحفل افتتاح البطولة الذي نظمه الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب امين عدد من المفاجآت كان أبرزها مشاركة المؤلف والموزع الموسيقي هشام خرما، بموسيقى من تأليفه حازت على الحضور في عرض حي لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به مع مزج مميز بين الموسيقى والجمباز.



وكتبت السفارة الأميركية بمصر علي صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي:" مبروك لمصر على استضافتها لبطولة كأس العالم للجمباز الفني 2023 FIG! هذه البطولة هي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وستقام في استاد القاهرة الدولي من 27 أبريل حتى 30 أبريل 40 دولة ستشارك في هذه البطولة ومن ضمنهم اربع لاعبين جمباز من فريق الولايات المتحدة الأمريكية".