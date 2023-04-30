محافظ القليوبية والرقابة الإدارية يطلقان حملة اليوم الواحد للرقابة على جميع القطاعات

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد نبيل رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، صباح اليوم الأحد، اجتماعاً موسعًا لمناقشة آليات تكثيف الحملات الرقابية على جميع القطاعات.



وناقش الاجتماع آلية تكثيف الرقابة على قطاعات (الصحة والتربية والتعليم والطب البيطري والتضامن الاجتماعي والتموين والضرائب العامة والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق) وغيرها من المهام الواقعة في نطاق اختصاص كل جهة للمرور والمتابعة على (المستشفيات ومراكز علاج الإدمان والمعامل والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات توزيع اسطوانات البوتاجاز والشركات العامة لتجارة الجملة والمجازر ومصانع إنتاج اللحوم ودور الرعاية والمنشآت التعليمية غير المرخصة والطرق والرصف).



وخلال الاجتماع، أكد رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات الخدمية بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، حيث سيتم تنفيذ حملة أسبوعية بشكل مستمر بحضور مسئولي الجهات التنفيذية وكافة المصالح الحكومية، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية.



وطالب محافظ القليوبية مديري المديريات والأجهزة الرقابية والتفتيش المالي والإداري بتكثيف الحملات التفتيشية خلال حملة اليوم الواحد في جميع القطاعات بالتعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، وضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية بالقليوبية.